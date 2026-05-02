[5.2 ブンデスリーガ第32節](コメルツバンク・アレーナ)※22:30開始<出場メンバー>[フランクフルト]先発GK 23 ミハエル・ツェッテラーDF 4 ロビン・コッホDF 5 オーレル・アメンダDF 15 エリス・スキリDF 21 ナサニエル・ブラウンMF 6 オスカー・ホイルンドMF 7 アンスガー・クナウフMF 16 ヒューゴ・ラーションMF 25 アルノー・カリムエンドMF 42 ジャン・ウズンFW 9 ヨナタン・ブルカルト控えGK 40 カウア・サントスDF 3