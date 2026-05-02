[5.2 J1百年構想第13節 浦和 2-0 千葉 埼玉]Jリーグでの先発出場は鹿島アントラーズ時代の2019年4月28日以来2561日ぶり--。度重なる負傷を乗り越えた浦和レッズのMF安部裕葵が23年夏の浦和加入後最長となる62分間のプレータイムを記録し、新体制での2連勝に貢献した。試合後、報道陣の前に立った27歳は「点決めたかったですね」と振り返りつつ、久々に味わった“試合を作る”充実感をにじませながら改善点を口にした。前節から