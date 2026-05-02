ミディアムヘアは扱いやすく万能なイメージがありますが、「無難にまとまっているのに、どこか今っぽく見えない」と感じることはありませんか？その違和感の原因は、長さではなく“バランス”。2026年春夏は、動きを入れること自体よりも、「どこに、どれくらい入れるか」が仕上がりを左右します。今回は、大人世代が陥りやすい“老け見えミディアム”の特徴を３つに分けて解説します。動きがない“ストンとしたミディアム”毛先を