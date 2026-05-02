早く結果を出したいからと、強い負荷をかけて一気に体を絞るか。それとも、無理のない動きを日常に取り入れて、ゆるく続けるか。ダイエットを始めるとき、多くの人が迷うポイントです。どちらも間違いではありませんが、体の変化の出方や続きやすさには大きな違いが出るもの。今回は、大人世代にとって現実的な“運動習慣”を整理します。短期集中は“効いている感”は強いが、体への負担も大きい短期間で体を変えようとすると、ど