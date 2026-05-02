赤色灯東京都豊島区の自宅で小学3年の長女（8）を殺害したとして、警視庁巣鴨署は2日、殺人の疑いで、母親の職業不詳の女（45）を逮捕した。署によると、「生活が苦しくなり子育てに疲れてしまった」と述べ、容疑を認めているという。巣鴨署は、刑事責任能力の有無を慎重に調べるとして氏名を公表していない。逮捕容疑は、4月28日ごろ、自宅のマンションの一室で長女の首を絞めるなどして殺害した疑い。署によると、同日午後