ボクシング・ダブル世界戦（２日・東京ドーム）――スーパーバンタム級４団体統一王者、井上尚弥（大橋）が挑戦者の元バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）を３―０の判定で破った。井上尚の弟でＷＢＣバンタム級王者の井上拓真（大橋）は、同級４位の井岡一翔（志成）を３―０の判定で制した。ＷＢＯ元バンタム級王者の武居由樹（大橋）は昨年９月に王座を失って以来となるノンタイトル８回戦に臨み、ワン・デカン（中