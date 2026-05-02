◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチWBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）＜12回戦＞統一王者・井上尚弥（大橋）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）に0―3の判定で敗れ、日本人2人目の4団体統一王者と同男子4人目の世界4階級制覇を逃した。プロ33戦目で初黒星となった。中谷