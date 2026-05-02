けさ、茨城県東海村の海岸で潮干狩りをしていた男性2人が海に流されました。このうち、1人が救助され病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。きょう午前9時半ごろ、東海村豊岡海岸の久慈川河口付近で潮干狩りをしていた男性4人のうち、2人が海に流され、行方がわからなくなりました。海上保安部と消防が捜索していたところ、午後0時50分頃、久慈川河口付近からおよそ1キロメートル離れた場所で、2人のうちの1人のいわき市に