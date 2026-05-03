来週（2026年5月4日〜5月10日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３『周囲の人達の様子は突っ込まないでいましょう』｜総合運｜★★★☆☆立て直したいことや変更したいことが沢山あり、意欲的です。行動の一貫性を意識