俳優の宮沢りえさんが2日、横浜市の赤レンガパークで行われた『第4回横浜国際映画祭』のレッドカーペットに登場。北村匠海さん（28）と親子役を演じた映画をアピールしました。コンペティション部門に出品された映画『しびれ』（9月25日全国公開PG12）に出演している宮沢さんと北村さんは、晴天の中、内山拓也監督と共にレッドカーペットを歩きました。宮沢さんは「とてもお日柄がいい日にこんなステキなショーがあって。ここに