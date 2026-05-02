リンクをコピーする

◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（２日、東京ドーム）世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチは２日、東京ドームで行われ、ＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は、統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れ、２０１５年４月のプロデビュー以