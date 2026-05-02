東京の国会議事堂周辺で行われた抗議活動で掲げられたプラカード。（４月１９日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社メルボルン5月2日】オーストラリア市民党のロバート・バーウィック全国委員長がこのほど、新華社の取材に応じ、東京裁判は世界中のより多くの人々に理解、記憶されるべきで、日本の軍国主義的な動きは警戒に値すると述べた。今年は極東国際軍事裁判（東京裁判）開廷から80年の節目に当たる。バーウィック