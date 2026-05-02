日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（63）が、2日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、現役時代の人気エピソードを明かした。中学からバレーボールを始めると、195センチという長身を大きな武器に活躍。84年ロサンゼルス、88年ソウルと、五輪にも2大会連続で出場した。また、端正なルックスから女性ファンも多く、アイドル的人気を獲得した。ナビゲーターの「麒麟」川島明か