◇ボクシング 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦 王者・井上尚弥−挑戦者・中谷潤人（2日、東京ドーム）日本ボクシング界のビッグマッチ、4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥選手（32戦32勝27KO）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人選手（32戦32勝24KO）。共に32戦全勝という圧倒的な戦績を残す両者が激突しました。第1ラウンドは様子見に時間を費やす両者。井上選手が巧みなステップインか