井上尚弥―中谷潤人ボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星を喫したが、会場に熱狂を運んだ。敗れた中谷はリングを降りる際、両手を胸の前に手を合わせ、「ごめん」のポーズ。応援してくれたファンにお詫びの気持ちを示した。しかし、10回途中に偶然のバッティングで流血するハプニング