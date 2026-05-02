世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星を喫したが、会場に熱狂を運んだ。とてつもない緊張感の中で、世紀の一戦のゴングが鳴った。中谷と井上の一挙一動に視線が集まり、歓声とどよめきが上がった。ジャブの差し合いとなった1回、中谷は