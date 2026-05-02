井上尚弥―中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦は2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突。10回途中、偶然のバッティングにより中谷が出血するハプニングが起きた。両者が至高の技術戦を繰り広げるビッグマッチ。ラウンドを追うごとに距離が縮まり、打ち合う展開に。その接近戦の最中、10回に井上の頭部と中谷の頭部が接触。中谷の眉間