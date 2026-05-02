俳優の北村匠海が2日、神奈川・赤レンガパークで開催された「第4回横浜国際映画祭」に出席。レッドカーペットを歩いた思いを語った。【写真】窪塚洋介、北川景子、あの、黒島結菜、西野亮廣も！豪華登壇者が集結したレッドカーペットの模様「横浜国際映画祭」は、“横浜ベイエリアで映画に浸る至福の5日間”と題し、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催。「レッドカーペット」「船上パーティ