３月末にＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーがメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜・午後１０時）が２日、放送された。番組では、冒頭で放送中にまさにゴングが鳴ったプロボクシングの世紀の一戦、井上尚弥―中谷潤人戦を報道。和久田アナは「まさに激闘が行われている最中ですけれども、最強の王者と最強の挑戦者による世界が注目する一戦には日本ボクシング史上最