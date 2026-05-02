幸せだけど、心配なこと▶▶この作品を最初から読むあの子がいる限り私は幸せになれない。姉妹のこじれた関係の結末は…。26歳OLのエリは、大学から付き合っている彼にプロポーズもされ、まさに順風満帆な人生を送っていました。しかしそんな彼女には大きな不安が。それは妹のまりあの存在でした。幼いころから姉のものを羨ましがってきたまりあは、ことあるごとに物や人を奪っていき、エリはそんな妹と比べられることに