ありがとうございます…▶▶この作品を最初から読む父親が経営する会社の広報部に勤める玲香（39）は、両親に甘やかれて育ち、会社でもわがまま放題。中途入社したシングルファーザーの安達にひとめぼれし、前のめり気味に告白。「ありがとうございます」と安達に言われ、玲香は「付き合っている」と暴走しはじめて…。勘違いからエスカレートして相手に迷惑をかけてしまう女性の姿に、思い込みの危うさや、節度を保った