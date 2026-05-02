ボートレース若松の「スポーツニッポン杯ＧＷ特選競走」は２日、予選２日目が行われた。原田雄次（２８＝福岡）は１Ｒ、３コースからまくって快勝。後半１０Ｒは４コースから６着。星分けとなったが「回った後の押し感とかはメチャクチャいい。直線もスリットでちょっとのぞくので、そこもいい。前半のスタートはメチャクチャ放ったが絶対悪くはない。合えば乗りやすいし、前節転覆の影響はない。調整は回転を合わせるくらい」