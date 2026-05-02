◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―５ＤｅＮＡ（２日・神宮）＝９回サヨナラ勝ち＝ヤクルト・丸山和郁外野手にアクシデントが起こった。５回に一塁内野安打を放ち出塁。その後、三塁まで進み、捕逸で生還した。その後、足がつったことを訴え、直後の６回の守備から並木と交代した。池山隆寛監督は試合後「昨日随分走ったんで、もう今日、足がつってきてるっていうところだったので。明日もあるので、無理させられないと思いま