ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが2日、自身のXを更新。X JAPANのギタリストhideさんを追悼した。【写真】「想像を超える激痛だった」真矢さんへの思いをつづったLUNA SEA・SUGIZOSUGIZOは「また、この日が来た。28年目の5/2…」と書き出し「hideさん、そちらで元気にしてるかな？」と思いをつづった。続けて「真矢が一足先にそちらに行ったから、どうかよろしくね」と、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真