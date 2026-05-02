今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。コンペ部門の審査員を務めるSUPER EIGHTの丸山隆平が歩行した。【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの丸山は「どうもSUPER EIGHTの丸山隆平です。俳優をやっております」とあいさつ。「去年、この『横浜国際映画祭』に俳優側として出させていただいたんですけれども、今回は審査員ということで…」と苦