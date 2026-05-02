弁護士・菊間千乃氏（54）が2日、TBS系『情報7daysニュースキャスター』（後10：00）に出演。テレビ出演に復帰した。【写真】夕日の写真で…菊間千乃、虫垂炎で緊急手術していた番組で、菊間氏は安住紳一郎アナウンサーから「コメンテーターの菊間さんですが、2週間ほどお仕事お休みしていたんですけども、きょうからメディアの仕事も元に戻るということで、虫垂炎だったと聞いたんですけど本当ですか」と水を向けられた。菊