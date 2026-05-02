昔はごく普通に使われていた言葉や表現も、今の時代になると「なんだかおかしい」と思うことが多い。不平等だったり誰かを貶めていたりする発言は、一般的にも不快感を覚えるようになっている。自分の親たちがいつまでもそうした表現を使うのが耐えられないが、いくら注意しても変わらないので困っているという声をよく聞く。【マンガ】義母から届いた和菓子の箱から出てきた「信じられないもの」と、義実家で目撃した切ない事実日