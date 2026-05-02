2026年5月2日、北海道士別市東1条1丁目の市道で、走行中の軽四貨物車の左後輪が外れる事故がありました。2日午後1時半すぎ、付近にいた人から「脱輪した車がとまっている」と警察に通報がありました。外れたタイヤは、車がとまった位置から後方5メートルほどで自然に倒れ、人や物への衝突はありませんでした。軽四貨物車の運転手にもけがはありません。警察によりますと、外れた後輪は2025年9月末に運転手本人が交換した冬タ