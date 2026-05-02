言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、バリアフリーに欠かせないもの、スポーツにおける独特のフォーム、そして多くの人が行き交う駅前の交通拠点という、3つの言葉を選定しました。異なる分野の言葉を頭の中で整理しながら、共通する2文字を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ーぷさいど□□ーば□□ーたりーヒント：車椅子やベ