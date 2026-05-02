俳優の浜辺美波さんは5月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。ショッピングを楽しむ姿を披露しました。【写真】浜辺美波、ショッピングを楽しむ姿「心がポムポムしちゃう美波ちゃん素敵」浜辺さんは「『and ST TOKYO』1周年おめでとうございます 店内で展開されている、ポップアップコーナーが可愛すぎました! コナンコラボやサンリオコラボも！可愛すぎるお洋服や雑貨たちに心がポムポムしました! お店の方もとても素敵で店内ご案内