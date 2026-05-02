今年の皐月賞ではライヒスアドラーが一口クラブ所属馬再先着となる3着。日本ダービーの有力候補にも浮上しており、POG検討においてもG1サラブレッドクラブには目が離せない状況だ。前編では有力種牡馬の産駒について、現時点での期待度を同クラブの西村さんに伺った。皐月賞馬を輩出した杉山晴厩舎・キタサンブラック産駒の期待馬――2026年の種付け料は2500万円とますます注目度の高まるキタサンブラックの産駒から教えてください