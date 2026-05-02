俳優の酒井若菜が、芸能デビュー30周年を記念した写真集『タイトル未定』(講談社 3,960円)を、自身のデビュー日である7月1日に発売する。酒井若菜 写真集の先行カット(C)佐内正史／講談社○“永遠のミューズ”の素顔にふれられる一冊に台湾を舞台に、あたたかな風が吹く田舎道、国内最大の湖を見下ろすラグジュアリーホテルの一室、人々が行き交う都心の交差点など、豊かな風景に身を委ねるようにして写した、飾ることのない「酒