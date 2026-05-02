5月2日、東京競馬場で行われた10R・スイートピーステークス（L・3歳オープン・牝・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、カナルサンマルタン（牝3・美浦・宮田敬介）が勝利した。3/4馬身差の2着にモートンアイランド（牝3・美浦・手塚貴久）、3着にドナルンバ（牝3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:45.6（良）。1番人気で津村明秀騎乗、アルバンヌ（牝3・美浦・田中博康）は、7着敗退。【是政S】レーン騎乗リアラ