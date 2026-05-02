◆あやめ賞・準重賞（５月２日、佐賀競馬場・ダート９００メートル、重）４月４日にデビューした後藤武蔵騎手が騎乗した１０番人気のテクノエンジェル（牝４歳、佐賀・真島正徳厩舎、父バンブーエール）が差し切り勝ち。単勝オッズ１万５７２０円の伏兵で、波乱の立役者となった。同騎手は４月１８日に佐賀６Ｒ（ダート１３００メートル）で、５番人気のニシノイッキサスで初勝利。１９日に佐賀３Ｒ（ダート１３００メートル）