フラワーアーティストニコライ・バーグマン氏が手がけるブランドと、創業120周年を迎えるMizunoが初コラボレーション。2026年4月28日より、花の美しさとスポーツ機能を融合した限定アパレルコレクション「Bloom, Simply.」が発売されます。日常にもトレーニングにも映える、凛とした魅力あふれるラインナップです♡ 花と機能美が出会う注目コレクション 本コレクションは、花びら