私はナナ（31）。今日は息子のユウ（5歳）と、近所の複合施設内のスーパーに来ました。工事中のテナントがあることはなんとなく気が付いて見ていました。今日行ってみるとそこには駄菓子屋さんがオープンしていたのです。大人も子どももワクワクする雰囲気でした。店内には、子どものころによく行った駄菓子屋さんのように安価なお菓子が並んでいたので、特別にユウに「今日は10個選んでいいよ」と伝えました。ところが、お会計を