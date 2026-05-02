明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆周囲からの風当たりが厳しい一日。無意識に言った事が反発を買ってしまったり、多少のトラブルも多い、今日は無理をせず、早めに帰宅するのがよい。B型の運勢……★★★☆☆孤独を感じやすくなっています。周りに取り残されたような、寂しい気持ちになってしまうかも。今日は無理して会話をする必要はあ