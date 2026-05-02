中日と阪神でプレーし、メジャーリーグでも活躍した福留孝介氏（49）が4月30日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（木曜後5・10）にゲスト出演。阪神時代、若き虎戦士たちに対して思っていたことを明かした。日米通算2450安打＆327本塁打した福留氏。中日時代に2度の首位打者に輝き、WBC、五輪とも2度出場しているレジェンドだ。PL学園、日本生命を経て逆指名による1998年ドラフト1位で中日入