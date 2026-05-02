今月末に閉館する大阪松竹座で2日、最後の公演となる「大阪松竹座さよなら公演御名残五月大歌舞伎」が開幕した。めでたい場で上演される「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）」で幕を開け、「夜の部」はこの公演のために作られた「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすがたえ）」でにぎやかに締めくくった。片岡仁左衛門（82）が監修した「當繋藝招…」は中村鴈治郎（67）、中村扇雀（65）、片岡孝太郎（58）、片岡