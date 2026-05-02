俳優の今田美桜さん（29）が1日、宝くじの発売記念イベントに登壇。自身の“パワースポット”を明かしました。イベントで、「ゲン担ぎをするか」と聞かれた今田さんは、「ゲン担ぎをするのがちょっとドキドキしてしまうタイプ」と明かし、「いつもどおり、あまり特別なことはせずにしないと、“これをしなかったからか･･･”と思うのが怖くて、なかなか（ゲン担ぎ）してないですね」と話しました。さらに、「運は使うと減ってしまう