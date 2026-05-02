◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）東京ドームのメインを飾る井上尚弥は、テレビドラマ「ＧｏｏｄＬｕｃｋ」のメインテーマ曲「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ」で登場した。登場前から場内ビジョンに控室の様子が映し出されると歓声が上がり、バックスクリーン側に設けられた入