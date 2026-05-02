ＴＢＳ系特番「ＯＮＥＣＨＡＮＣＥ２０２６〜王者推薦漫才Ｎｏ．１決定戦〜」（午後６時５６分）が２日、放送された。笑福亭鶴瓶、「千鳥」ノブ、中条あやみが司会を務める同番組はＭ―１王者ら９人の賞レース覇者がそれぞれ「今一番面白い」と確信した無冠の芸人を推薦し、次世代スターの座を懸けたトーナメント戦を行う。Ａブロックは「ウエストランド」井口浩之が推薦の「ひつじねいり」。Ｂブロックは「たくろう」