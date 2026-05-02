物価高に助かる！リーズナブルなボリュームレシピ 物価高が家計を直撃する昨今、やりくりに頭を悩ませている方も多いかもしれません。今回は、ひき肉200gで家族4人分のナゲットを作る、とっておきのレシピをフィーチャー。できたてのナゲットはふわふわで絶品です。 豆腐でかさ増しするのが節約＆おいしさのポイント 1.豆腐の下準備からスタート。パックに切り込みを入れて立てておき、水をきります。 2.ボウルに1とひ