この家買わない!?▶▶この作品を最初から読むちょっと前に夫婦になったばかりなのに、もう親になるんですか!?月間PV数が1000万を超えるブログ「えむふじんがあらわれた」を運営するのは、笑いと感動と驚きが詰まった家族の日常にほんのり彩りを加えたマンガを掲載しているえむふじんさん。後に3人のお子さんの親となるエムモト家のご夫婦ですが、妻・えむふじんさんと夫・えむおさんは交際0日婚を果たしたのち、初々しい