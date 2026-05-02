（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は台湾時間2日夕方、自身のフェイスブックを更新し、中華民国（台湾）と外交関係を持つアフリカ南部のエスワティニ（旧スワジランド）に到着したと明らかにした。今回の訪問を通じ、両国の経済や農業、文化、教育の結び付きをより緊密にし、友好関係をさらに深め、台湾の国際協力を促進したいと意欲を示した。頼総統は当初、先月22日からエスワティニを訪問し、国王ムスワティ3世の即位40