レアル・マドりードは2日、スペイン代表DFダニエル・カルバハルの負傷を報告した。レアルは同日、「レアル・マドリードのメディカルサービスによるダニ・カルバハルの検査の結果、右足小指の末節骨骨折と診断され、経過観察中です」と34歳DFが同箇所に亀裂が確認されたことを明かした。スペインメディア『マルカ』によれば、全治は2週間程度となる見込みで、次節のエスパニョール戦、10日のバルセロナとのクラシコを含め今後