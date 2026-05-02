SC相模原が掲げる“エナジーフットボール”。キックオフからエンジン全開でそれを体現し、横浜FCを圧倒した。「我々が積み上げてきたもの。見ている人にも伝わるレベルでしっかりと表現できた」と相模原を率いるシュタルフ悠紀リヒャルト監督。21分に中山陸が均衡を破ると、28分に綿引康、33分に沖田空と前半だけで3点をリードした。しかしながら、後半は横浜FCの猛攻を受け、後半アディショナルタイム2分に同点に追いつかれて