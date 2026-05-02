バイエルンが、ニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得を見据え、代理人と連絡を取り続けているようだ。1日、移籍市場に詳しいフロリアン・プレッテンベルク氏が伝えている。プレッテンベルク氏によると、バイエルンはゴードンの代理人と過去数カ月間にわたってコンタクトを取り続けており、同クラブのヴァンサン・コンパニ監督もゴードンの獲得に賛同しているという。またドイツメディア『