「ヤクルト６−５ＤｅＮＡ」（２日、神宮球場）ＤｅＮＡがサヨナラ負け。開幕からの対ヤクルト戦の連敗が７に伸びた。同点の九回に伊勢が打たれた。約１カ月ぶりの１軍登板となった先発・入江は、五回に自らプロ初安打となる２点適時二塁打を放ち先制したが、その裏に逆転を許し、４回２／３を４失点で降板。先発初勝利はならなかった。５−４の八回、勝ちパターンのレイノルズが死球から２死二塁のピンチを招き、並木に