9回ヤクルト1死一、三塁、武岡が右越えにサヨナラ打を放つ＝神宮ヤクルトがサヨナラ勝ち。4―5の八回に並木の適時打で同点。九回に内山の4安打目となる右前打などで好機をつくり、武岡が決勝打を放った。5番手のキハダが来日初勝利。DeNAはレイノルズがつかまり、逃げ切りに失敗。